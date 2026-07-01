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معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام از تشکیل ۴۱۱ شورای مدیریت محلهمحور در سطح استان خبر داد و گفت: برنامههای محلهمحور با استفاده از ظرفیت رسانهها و سازمانهای مردمنهاد برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست شورای اجتماعی و شورای راهبردی شبکه مدیریت محلهمحور استان برگزار شد و بر برنامهریزی و تدوین برنامه جامع با استفاده از ظرفیت رسانههای استانی تأکید شد.
صدا و سیمای مرکز استان، رسانههای فضای مجازی، پایگاههای مقاومت، بسیج و سازمانهای مردمنهاد در این برنامهها مشارکت خواهند داشت.
محورهای اصلی این برنامهها شامل ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از هدررفت آرد، جلوگیری از قطعیهای احتمالی برق در تابستان، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای شاخصهای فرهنگی است.
این برنامهها به صورت محلهمحور در سطح محلهها، پارکها، بوستانها، برنامههای اجتماعی و مساجد اجرا خواهد شد.
صالحیان معاون سیاسی امنیتی استاندار در این نشست از تشکیل ۴۱۱ شورای مدیریت محلهمحور در سطح استان خبر داد و گفت: تمام تمهیدات لازم برای صرفهجویی و مصرف بهینه گاز، آب و برق پیشبینی شده است.