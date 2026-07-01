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دبیر کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: زیرساختهای مرز مهران برای میزبانی از زائران اربعین در وضعیت مطلوب قرار دارد و اقدامات تکمیلی تا پیش از آغاز تردد زائران به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا مرادزاده »دبیر کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به بازدید میدانی از مرزهای مهران و چیلات گفت: زیرساختهای مرز مهران برای میزبانی از زائران اربعین در وضعیت مطلوب قرار دارد و اقدامات تکمیلی تا پیش از آغاز تردد زائران به پایان میرسد.
وی افزود: در مرز چیلات که امسال برای نخستین بار به عنوان یکی از مبادی خدمترسانی به زائران اربعین در دستور کار قرار گرفته، اقدامات زیرساختی از جمله تأمین آب، برق، گاز و فیبر نوری با سرعت مناسبی در حال انجام است و امیدواریم پایانه موقت این مرز در موعد مقرر آماده شود تا مواکب اربعینی فعالیت خود را آغاز کنند.
مرادزاده با تشریح وظایف کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین گفت: این کمیته پیش از آغاز مراسم، وضعیت زیرساختها را به صورت میدانی رصد و مشکلات را برای رفع به ستادهای استانی و مرکزی گزارش میکند و در ایام اربعین نیز بر روند تردد زائران، حملونقل، خدمات شهری و عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت مستمر دارد.
دبیر کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نظارت بر مواکب گفت: تمامی مواکب دارای شناسنامه تحت نظارت قرار دارند و بازرسان بر رعایت ضوابط بهداشتی، خدماتی و اجرایی نظارت میکنند.
مرادزاده بر ضرورت توجه ویژه به سلامت زائران تأکید کرد و گفت: رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در تهیه و توزیع غذا، جلوگیری از بروز مسمومیتهای غذایی و نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی از مهمترین اولویتهای کمیته نظارت است.
دبیر کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری از سخنان خود بر مردمیسازی هرچه بیشتر مراسم اربعین تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید نقش تسهیلگر و پشتیبان داشته باشند و اداره مواکب بیش از گذشته به مردم و کارکنان داوطلب سپرده شود تا روح مردمی این حرکت عظیم حفظ و تقویت شود.