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طرح بهسازی و اصلاح شبکه برق بیش از ۱۰ روستا در شهرستان خُنج اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خنج گفت: در قالب طرح بهارستان ۱۴۰۴ و با هدف توسعه و اصلاح زیرساختهای برقرسانی، افزایش ظرفیت شبکه و پایداری و ارتقای خدمات به مشترکان روستایی، در بیش از ۱۰ روستای این شهرستان با هزینه بیش از ۵۴ میلیارد ریال به اتمام رسید.
حسن نعیمی افزود: در این طرح اقداماتی نظیر تعویض پایههای فرسوده، جابه جایی تیرهای موجود در معابر، نصب ترانس برای رفع افت ولتاژ مشترکان، اصلاح روشنایی معابر و بهسازی تاسیسات برقرسانی در این شهرستان اجرا شد.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.