به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خنج گفت: در قالب طرح بهارستان ۱۴۰۴ و با هدف توسعه و اصلاح زیرساخت‌های برق‌رسانی، افزایش ظرفیت شبکه و پایداری و ارتقای خدمات به مشترکان روستایی، در بیش از ۱۰ روستای این شهرستان با هزینه بیش از ۵۴ میلیارد ریال به اتمام رسید.

حسن نعیمی افزود: در این طرح اقداماتی نظیر تعویض پایه‌های فرسوده، جابه جایی تیر‌های موجود در معابر، نصب ترانس برای رفع افت ولتاژ مشترکان، اصلاح روشنایی معابر و بهسازی تاسیسات برق‌رسانی در این شهرستان اجرا شد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.