جلسه آموزشی ویژه فعالان اقتصادی و بازاریان با عنوان «کاسب کار معروف» با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام پیش‌قدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در این نشست با اشاره به جایگاه بی‌بدیل اعتماد در مناسبات اقتصادی گفت: اعتماد، سرمایه‌ای نامرئی اما گران‌بها است که حیات و رونق کسب‌وکار در گرو حفظ و تقویت آن است.

حجت‌الاسلام پیش قدم افزود: اگر اعتماد از میان برود، ورشکستگی نه‌تنها در تراز مالی بلکه در منزلت اجتماعی و معنوی بازار نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد سالم در پرتو اخلاقِ معروف و منش پرهیزگارانه معنا می‌یابد، ادامه داد: کاسب متعهد کسی است که راستگویی، درست‌کاری، پرهیز از کم‌فروشی، رعایت انصاف و اخلاق نیکو را سرلوحه فعالیت اقتصادی خود قرار دهد؛ چنین رویکردی ضمن جلب رضایت الهی، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته و زمینه‌ساز رونق پایدار بازار خواهد بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی اصناف نسبت به حقوق متقابل کاسب و مشتری اضافه کرد: حقوق مشتری صرفاً به اطلاع‌رسانی درباره مشخصات کالا محدود نمی‌شود، بلکه رعایت حق مرجوعی و پیش‌بینی ضمانت‌های لازم برای جبران خسارت نیز از الزامات قانونی و شرعی در معاملات به شمار می‌رود.