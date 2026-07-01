دوره آموزشی کاسب کار معروف ویژه فعالان اقتصادی و بازاریان در یاسوج
جلسه آموزشی ویژه فعالان اقتصادی و بازاریان با عنوان «کاسب کار معروف» با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام پیشقدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در این نشست با اشاره به جایگاه بیبدیل اعتماد در مناسبات اقتصادی گفت: اعتماد، سرمایهای نامرئی اما گرانبها است که حیات و رونق کسبوکار در گرو حفظ و تقویت آن است.
حجتالاسلام پیش قدم افزود: اگر اعتماد از میان برود، ورشکستگی نهتنها در تراز مالی بلکه در منزلت اجتماعی و معنوی بازار نیز امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد سالم در پرتو اخلاقِ معروف و منش پرهیزگارانه معنا مییابد، ادامه داد: کاسب متعهد کسی است که راستگویی، درستکاری، پرهیز از کمفروشی، رعایت انصاف و اخلاق نیکو را سرلوحه فعالیت اقتصادی خود قرار دهد؛ چنین رویکردی ضمن جلب رضایت الهی، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته و زمینهساز رونق پایدار بازار خواهد بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی اصناف نسبت به حقوق متقابل کاسب و مشتری اضافه کرد: حقوق مشتری صرفاً به اطلاعرسانی درباره مشخصات کالا محدود نمیشود، بلکه رعایت حق مرجوعی و پیشبینی ضمانتهای لازم برای جبران خسارت نیز از الزامات قانونی و شرعی در معاملات به شمار میرود.
حجتالاسلام پیشقدم بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ امر به معروف در بستر بازار تأکید کرد و گفت: بازار اسلامی زمانی الگوی موفق اقتصادی خواهد بود که اخلاق، عدالت و مسئولیتپذیری در آن به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.