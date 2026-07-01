تابستان امسال، با هر بار بالا رفتن ستون دمای هوا، یک چالش بزرگ دیگر بر دوش شبکه برق کشور سنگینی می‌کند. استفاده بی‌رویه از وسایل سرمایشی، نه تنها مصرف را به اوج خود رسانده، بلکه ناترازی انرژی را به نقطه‌ای بحرانی کشانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ما با یک معادله دشوار روبرو هستیم، افزایش تقاضا در مقابل محدودیت تولید. این فشار مضاعف بر شبکه، نه تنها خطر قطعی برق را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های سنگین جبران ناترازی را بر دوش دولت و مصرف‌کننده خواهد گذاشت.

صرفه‌جویی در این لحظات، یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم‌های توزیع و مدیریت هزینه‌های انرژی است.