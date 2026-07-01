مصدوم شدن ۴ کارمند بیمارستان شهید جلیل یاسوج با سلاح سرد
روابط عمومی بیمارستان شهید جلیل یاسوج از وقوع درگیری میان تعدادی از همراهان بیمار و پرسنل این مرکز درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید هادی یوسفی، مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید جلیل یاسوج، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: عصر امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، تعدادی از همراهان بیمار با کارکنان این بیمارستان دچار تنش ودرگیری شدند که در این میان چهار نفر از کادر درمان مورد ضربوشتم قرار گرفتند.
یوسفی در خصوص وضعیت جسمانی آسیبدیدگان گفت: خوشبختانه آسیبدیدگی همکاران ما جزئی بوده و حال عمومی هر چهار نفر مساعد است و در سلامت کامل به سر میبرند.
وی اضافه کرد: موضوع بلافاصله پس از وقوع حادثه با حضور و وساطت نیروهای انتظامی و پیگیری مراجع قضایی در محل بیمارستان حلوفصل شد.
روابط عمومی بیمارستان شهید جلیل یاسوج با تأکید بر اینکه این مرکز، بیمارستان پایلوت تروما در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود، گفت: با توجه به حجم بالای مراجعان و حساسیت خدماترسانی در این مرکز، از شهروندان تقاضا داریم در هنگام حضور در بیمارستان، با صبوری و رعایت ادب با کارکنان برخورد کنند تا همکاران بتوانند بدون دغدغه و در محیطی آرام، بهترین خدمات درمانی را به بیماران ارائه دهند.