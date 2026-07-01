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مردم جنوب غرب خوزستان در ادامه قرارهای شبانه خود، ضمن اعلام حمایت از رزمندگان میدان نبرد، با آرمانهای شهدا و رهبر شهید خود تجدید عهد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، صد و بیستوسومین شب تجمعات مردمی جنوب غرب خوزستان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این آیین، مردم ولایتمدار و شهیدپرور جنوب غرب خوزستان با حضور در مراسم عزاداری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر حفظ وحدت، همبستگی و استمرار آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین با اعلام حمایت از رزمندگان میدان نبرد، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرده و بر تداوم راه ایثار، مقاومت و مقابله با استکبار جهانی تأکید کردند.
همچنین در آستانه برگزاری مراسم بدرقه و تشییع قائد امت، حاضران با بیان دلتنگیها و پیامهای خود، بر تداوم راه مقاومت تأکید کردند و برخی نیز از آمادگی و اشتیاق خود برای حضور در آیین تشییع خبر دادند.