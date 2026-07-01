در آستانه رویداد عظیم بدرقه رهبر شهید امت، آمادگی همه آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع جان ایران در بسته خبری" آقای شهید در آغوش امن آقای ایران"منعکس شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛شعار محوری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»، «باید برخاست» است که برگرفته از بیانات رهبر شهید در سال ۱۳۸۲ است.

ایشان در آن سخنرانی با اشاره به آیه شریفه «قم فأنذر» فرموده بودند: قیام کردن، حرکت کردن، از حالت رکون و جمود خارج شدن و خود را مسؤول دانستن... قیام برای خدا در همه شرایط زندگی بشر کارساز است و بدون قیام و حرکت نمی‌شود به هیچیک از اهداف عالیه رسید.