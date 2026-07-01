به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه شامل خبر‌های متنوعی از مناطق مختلف گیلان است.

جمع‌آوری بیش از یک میلیارد تومان برای آزادی زندانیان در آستانه اشرفیه

رئیس دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه درمراسم جشن گلریزان که باهدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت نیرو‌های کار فعال به جامعه، برگزار شده بود، گفت:۵۸ خیر این شهرستان یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ناتوان از پرداخت دیه اهدا کردند.

برداشت پیله‌تر ابریشم در روستای جیرگوابر رانکوه

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در این مراسم از حمایت این سازمان برای توسعه نوغانداری و رونق این صنعت خبر داد.

آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر در لاهیجان

معاون قضایی دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب لاهیجان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از شهید بهشتی، بعنوان نماد عدالت‌خواهی، تعهد، اخلاص و خدمت به نظام اسلامی یاد کرد و گفت: امروز ادامه راه شهید بهشتی، خدمت صادقانه، رسیدگی عادلانه به مطالبات مردم، حفظ حقوق عامه و مبارزه قاطع با فساد در همه سطوح است.

دیدار مسئولان لنگرودی با خانواده نابغه گیلانی شهید حسین پور

جمعی از مسئولان لنگرود با حضور در منزل فرمانده نابغه جبهه مقاومت شهید مرتضی حسین پور شلمانی با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شهید مرتضی حسین‌پور معروف به حسین قمی، سال ۱۳۹۶ در دفاع از حرم در سوریه به درجه رفیع شهادت رسید.