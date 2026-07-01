به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۳۱ شهریور پایان فرصت ثبت نام برای معافیت سربازی متأهلان مشمول است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:همه مشمولان غایب حداقل ۳۵ ساله دارای دو فرزند و مشمولان غایب و غیر غایب حداقل ۴۵ سال دارای سه فرزند همچنین مشمولان غایب و غیرغایب و درحال خدمت کمتر از ۴۰ سال دارای دست کم چهار فرزند واجد این شرایط تا پایان سال گذشته، از خدمت دوره ضرورت معاف هستند.

سرهنگ اکبر معادلی افزود:برای سربازان در حال خدمت به ازای متأهل بودن دو ماه، به ازای داشتن فرزند اول سه ماه، به ازای فرزند دوم، چهارماه و به ازای فرزند سوم پنج ماه کسر خدمت لحاظ می شود.

وی اضافه کرد: این مشمولان تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به مراکز خدمات پلیس 10+ ثبت نام معافیت سربازی خود را انجام دهند.

سرهنگ معادلی گفت: برای واجدان شرایط امسال هنوز بخشنامه ای ابلاغ نشده است.

تخصیص زمین جوانی جمعیت در نجف آباد

به گفته فرماندار نجف آباد، مراسم قرعه کشی واگذاری زمین ۱۱۰ متقاضی جوانی جمعیت به مساحت ۵۱ هکتار در شهرک آفتاب به واجدین شرایط تخصیص داده شد.

حمیدرضا محمدی فشارکی افزود:در طرح جوانی جمعیت، دو هزار ۲۰۰نفر تأیید نهایی شدن که از این تعداد، هزارو ۵۰۰ نفر دارای سه فرزند و ۷۰۰ نفر دارای چهار فرزند هستند.

وی افزود:پیش از این مراسم، در مرحله اول، ۱۲۴ پلاک زمین در بخش مهردشت در شهر علویجه به متقاضیان تخصیص داده است.

تخفیف به خانواده های چند فرزندی در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

میثم بکتاشیان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان هم گفت: به خانواده های که بیش از دو فرزندشان عضو یکی از ۶۰ شعبه کانون شده اند، برای ثبت نام در کلاس ها، رویدادها و اردوها تخفیف ویژه داده می شود.

بسته خبری با روایت سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان