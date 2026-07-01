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با نزدیک شدن به زمان وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و پیشوای مسلمانان، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، فضای استان گیلان آکنده از عطر دلدادگی، پیمان دوباره و اندوهی ژرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، گیلانیان آماده بدرقهی پیشوای شهید میشوند.
مردم دیارسردارجنگل خود را برای خلق حماسهای بینظیر در مراسم بدرقه با امام شهیدشان آماده میکنند. شهروندان در گفتوگوهای خود با اشاره به دههها مجاهدت خستگیناپذیر و ایستادگی بیبدیل رهبر فرزانه ایران اسلامی در برابر جبهه استکبار، تأکید دارند که این حضور، نهتنها یک وداع، بلکه تجدید میثاقی با آرمانهای والای مقاومت و انقلاب اسلامی است.