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سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ تا پایان تیرماه در سراسر کشور راه اندازی میشود تا با تسریع در رسیدگی به شکایات، ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت، فرآیند نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی را بهبود بخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کامل داوودی در نشست شورای اداری استان خراسان شمالی گفت: فواد ۱۲۸ بستر ارتباط مستقیم مردم با دستگاههای اجرایی را فراهم میکند و با کاهش بروکراسی، روند ثبت، پیگیری و رسیدگی به شکایات را تسریع خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نارضایتیهای مردم ناشی از کیفیت خدمات و طولانی بودن فرآیندهای اداری است، افزود: این سامانه با هدف کاهش زمان رسیدگی، ارتقای کیفیت پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده و خراسان شمالی، بیست و پنجمین استان کشور است که به آن متصل شده است.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق پیمایشهای انجام شده ۸۰ درصد شکایات مردمی ریشه در نوع کیفیت خدمات است، افزود: برخی بی نظمیهای اداری، قطع بودن سامانهها و تلفنهای ارتباطی مردم با سازمانها از عواملی هستند که موجب برخی نارضایتیهای مردمی شده است.
داوودی، با تاکید بر اینکه خدمات شناسه دار دستگاهها باید شناسایی و شرح وظایف بر اساس آنها تشریح شود خاطر نشان کرد: سامانه فواد مصداق یک «نقشه حرارتی» عمل میکند که استانداران میتوانند به صورت نقطهای عملکرد دستگاهها را ارزیابی کنند.
وی پاسخگویی به شکایت مردمی در کمتر از ۳ ساعت و اطلاع رسانی با سامانه پیامکی به مردم را از ویژگیهای سامانه «فواد ۱۲۸» نام برد.