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یک متخصص پوست و مو اظهار کرد: پوست پلک نازکترین بخش پوست بدن است و به همین دلیل، نخستین نشانههای پیری و چروک معمولا در این ناحیه ظاهر میشود که کمبود سه نوع ویتامین از جمله عوامل مهم بروز چروک دور چشم به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر نادر پازیار اظهار کرد: کمبود ویتامینهای A، D، E و اسیدهای چرب ضروری از عوامل موثر در بروز چروک دور چشم هستند و تغذیه و سبک زندگی نقش تعیینکنندهای در سلامت پوست دارند.
وی تاکید کرد: رژیمهای سخت کاهش وزن که منجر به خشکی پوست میشوند نیز میتوانند چروکهای اطراف چشم را تشدید کنند.
تاثیر عادات روزمره
پازیار با اشاره به تاثیر عادات روزمره افزود: خوابیدن به پهلو به دلیل ایجاد فشار مداوم میتواند به افزایش عمق چروکهای ناحیه پلک منجر شود، همچنین استفاده خودسرانه از کرمهای ضدچروک بدون تجویز پزشک، رویکردی غیرعلمی و گاهی آسیبزا است.
این متخصص پوست ادامه داد: چروکها به دو نوع حرکتی (داینامیک) و غیرحرکتی (استاتیک) تقسیم میشوند که نوع اول ناشی از انقباض مکرر عضلات اطراف چشم هستند مانند جمع کردن چشم در برابر نور شدید، خیره شدن طولانیمدت به صفحه نمایش یا مطالعه در شرایط نامناسب که به مرور به خطوط عمیق تبدیل میشوند.
وی بیان کرد: در مقابل، چروکهای استاتیک در اثر تخریب رشتههای کلاژن و الاستین پوست ایجاد میشوند و عواملی همچون افزایش سن، تابش اشعه ماورای بنفش، گرمای محیط، سابقه اگزما یا آلرژی، خارش مکرر پلکها و کاهش سطح استروژن در دوران یائسگی در تشدید آنها نقش دارند.
تشخیص دقیق علت چروک نخستین گام در درمان
پازیار تاکید کرد: نخستین گام در درمان، تشخیص دقیق علت چروکهاست؛ در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید، استفاده از عینک آفتابی و کرمهای ضدآفتاب مخصوص دور چشم ضروری است و در موارد اگزما یا آلرژی، ابتدا باید بیماری زمینهای کنترل شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره روشهای درمانی گفت: برای چروکهای داینامیک، تزریق بوتاکس و برای چروکهای استاتیک، روشهایی مانند لیزر، فیلر و تکنیکهای بازسازی کلاژن از جمله تیآرتی یا تیآرال مؤثر هستند، اما در چروکهای عمیق، کرمها بهتنهایی کارایی لازم را ندارند.
وی با اشاره به حساسیت بالای پوست پلک اظهارکرد: به دلیل تراکم بالای سلولهای آلرژیزا در این ناحیه، استفاده از محصولات نامناسب میتواند باعث قرمزی، تورم یا خارش شود؛ بنابراین انتخاب محصولات ملایم و فاقد عطر و همچنین مشورت با پزشک اهمیت ویژهای دارد.
پازیار ادامه داد: در مجموع اصلاح سبک زندگی، تغذیه سرشار از آنتیاکسیدانها، استفاده منظم از ضدآفتاب و پرهیز از عادات نادرست، نقش کلیدی در حفظ جوانی و شادابی پوست دور چشم دارد.
چروک دور چشم از شایعترین دغدغههای زیبایی و سلامت پوست است که علاوه بر افزایش سن، عوامل محیطی و سبک زندگی نیز در بروز و تشدید آن نقش مهمی دارند.
با افزایش مواجهه روزانه با نور خورشید، صفحات نمایش و تغییرات سبک زندگی، توجه به سلامت و جوانی پوست، بهویژه ناحیه حساس دور چشم، بیش از گذشته مورد توجه متخصصان و عموم مردم قرار گرفته است.