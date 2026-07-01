

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: در پی اعلام فراخوان میلیونی برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) در مشهد مقدس، تمامی ظرفیت‌های درمانی، تشخیصی و اورژانسی بیمارستان ولی‌عصر (عج) بردسکن به عنوان یکی از مبادی کلیدی ورودی زائران به خراسان رضوی، در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفت.

دکتر حسین امامیان افزود: با توجه به موقعیت شهرستان بردسکن و قرار داشتن در فاصله ۲۷۵ کیلومتری مشهد و نقش آن در مسیر تردد زائران، تمهیدات ویژه ای برای مدیریت سلامت در این رویداد تاریخی اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر بسیج تمامی امکانات برای پذیرایی از عاشقان مکتب انقلاب اسلامی تصریح کرد: بیمارستان ولی‌عصر (عج) با بهره‌گیری از ۱۱۰ تخت فعال و ۱۲ بخش تخصصی، اعم از ICU، زایشگاه، اتاق عمل و واحد‌های پاراکلینیکی پیشرفته، به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات درمانی است.

وی با بیان اینکه تمامی واحد‌های تشخیصی از جمله تصویربرداری، سی‌تی‌اسکن، آزمایشگاه و داروخانه در وضعیت آماده‌باش عملیاتی هستند چنین بیان کرد: تیم‌های تخصصی جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و زایمان، و چشم‌ پزشکی برای پاسخگویی به هرگونه نیاز درمانی در تمام ساعات شبانه‌روز مستقر شده‌اند.

دکتر امامیان گفت: با ایجاد هماهنگی کامل میان اورژانس پیش‌بیمارستانی، مراکز خدمات جامع سلامت و تیم‌های کادر درمان، با روحیه‌ای جهادی در تلاشیم تا خدمات سلامت را با بالاترین کیفیت و سرعت به زائران و عاشقان این رهبر فرزانه ارائه دهیم.