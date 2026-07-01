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بسته خبری کوتاه، حاوی خبرهای گوناگون از شهرهای مختلف استان کردستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جلسه شورای اداری قروه با محوریت بررسی برنامههای فرهنگی و اجتماعی این شهرستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
حجتالاسلام پورذهبی در این جلسه با اشاره به نقش محوری روحانیان و امامان جمعه در جامعه، روشنگری، جهاد تبیین و آرامش بخشی را از مهمترین وظایف این قشر برشمرد
در این جلسه حجتالاسلام محسن دانیاری بهعنوان امام جمعه جدید اهل تشیع شهر قروه معرفی شد.
در مراسمی ساختمان بنیاد تعاون زندانیان استان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از محکومان واجد شرایط در کارگاههای اشتغال زندانهای استان مشغول به کار هستند گفت: فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان، علاوه بر ارتقای مهارتهای شغلی و ایجاد درآمد مشروع، نقش مهمی در کاهش تکرار جرم، حفظ بنیان خانواده و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی قوه قضاییه دارد.
به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، همایشی با حضور فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه زیویه و کارشناسان برنامه نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان (نماد) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار شد.
کارگاه پیشگیری و اطفای حریق در مراتع و مزارع با هدف همافزایی حفاظت از عرصههای طبیعی در دیواندره برگزار شد.
همایش دهیاران بخش مرکزی شهرستان سروآباد برگزار شد.
فرماندار سروآباد در این مراسم با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی دهیاران با دستگاههای اجرایی افزود: توسعه متوازن روستاها، ارتقای کیفیت خدمات، پیگیری مطالبات مردمی و اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی، نیازمند همکاری، برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال دهیاران است.