به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۳۳ روز مانده تا اربعین حسینی، زیرساخت‌های پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر برای تردد روان زائران اربعین حسینی آماده می‌شود.

در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع)، ۳۰ کیلومتر نیوجرسی در محورهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین نصب شده است.

نصب گذرکاه مسافری و رنگ آمیزی داربست های مربوطه در پایانه مرزی تمرچین آغاز شده است.

بهسازی روشنایی ۱۵۰ کیلومتر از محورهای منتهی به مرز تمرچین برای آماده‌سازی مسیر تردد زائران اجرایی‌ می‌شود.

در نشست با صنوف مسافری هماهنگی های لازم برای جابجایی زایران در ایام اربعین اعمال شد.