به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با اشاره به اهمیت رفع موانع اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن در شهرستان باید به صورت مستمر در جلسات شورای مسکن مطرح و بررسی شود تا با تصمیم‌گیری به‌موقع، روند اجرای پروژه‌ها شتاب بیشتری بگیرد و دغدغه متقاضیان کاهش یابد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این طرح افزود: تمامی ادارات شهرستان شادگان موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، در راستای تسریع و رفع موانع احتمالی این پروژه همکاری لازم را داشته باشند.

خنفری ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و بهسازی معابر، افزایش سهمیه‌های حمایتی حوزه مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، شناسایی و معرفی خانوار‌های واجد شرایط دهک‌های پایین جهت بهره‌مندی از خدمات حمایتی، پیگیری تعیین تکلیف متقاضیان مسکن اقشار کم برخوردار و برگزاری منظم جلسات ماهانه جهت رصد و اجرای مصوبات از مهمترین مواردی هستند که باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، روند تامین خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن را تسریع کنند تا واحد‌های آماده بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد.