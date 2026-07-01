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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از آمادگی کامل استان برای خدمت رسانی به زائران و مسافران مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور فرمانداران شهرستانها برگزار شد، گفت: با تشکیل ستاد تشییع در استان، برگزاری جلسات تخصصی و استقرار مواکب در محورهای مواصلاتی، تمامی ظرفیتهای استان برای ارائه خدمات به زائران بسیج شده است.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان گفت: با توجه به در پیش بودن مراسم بدرقه رهبر شهید، ستاد تشییع در استان تشکیل شده و تاکنون چهار جلسه به ریاست استاندار برگزار شده است.
وی افزود: کمیتههای تخصصی شهرستانی نیز تشکیل و برنامهریزی های لازم برای مدیریت این ایام انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در حوزه اسکان، تمهیدات لازم برای زائران و مسافرانی که از مسیرهای استان تردد میکنند پیشبینی شده تا بتوانند با کمترین مشکل مسیر خود را ادامه دهند و در مراسم بدرقه شرکت کنند.
فرهادی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران گفت: استان در چهار راهگذر اصلی تردد زائران قرار دارد و مسافرانی که از کشور پاکستان، استان سیستان و بلوچستان و همچنین استانهای کرمان، یزد و اصفهان عازم مشهد مقدس هستند، از محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی عبور خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: برای ارائه خدمات مناسب، مواکب متعددی در مسیرهای تردد پیشبینی و مستقر میشوند تا خدمات رفاهی، پذیرایی و پشتیبانی لازم را به زائران ارائه کنند.
فرهادی با اشاره به استمرار خدماترسانی پس از پایان مراسم گفت: ارائه خدمات تنها به روز برگزاری مراسم محدود نخواهد بود و با توجه به بازگشت زائران، خدمات تا یک تا دو روز پس از مراسم نیز ادامه دارد تا مسافران در مسیر بازگشت نیز از خدمات لازم بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای استان برای این ایام بسیج شده تا زائران با کمترین مسائل و مشکلات، سفر خود را انجام داده و بهموقع در مراسم حضور یابند.