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معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد که در سفر هیئت کارشناسی ایران به قطر هیچ نشستی میان این هیئت و طرفهای آمریکایی برگزار نشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه عصر چهارشنبه ۱۰ تیرماه گفت: «در دوحه هیچ نشستی میان هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی برگزار نشده است.»
غریبآبادی تاکید کرد: «جلسات هیئت ایرانی صرفا به طور مشترک و سه جانبه با هیئتهای قطری و پاکستانی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد، به ویژه لبنان و آزادسازی داراییهای های مسدودشده، برگزار شد.»
هیئت فنی و کارشناسی ایران به ریاست غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، امروز در دوحه پایتخت قطر به منظور پیشبرد اجرای تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ نشستهای سهجانبهای را با میانجیهای قطری و پاکستانی برگزار کرد.
همزمان با این مذاکرات، هیئتی از آمریکا نیز به ریاست «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان رئیس جمهور آمریکا در دوحه حضور داشتند که دیدارهایی با مقامهای ارشد قطری از جمله تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر انجام دادند.