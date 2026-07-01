استاندار خوزستان بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری سوسنگرد به چذابه تأکید کرد و گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ارتباطات مرز‌های شلمچه و چذابه ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده،در جلسه استانداران مرزی اربعین با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات گفت: اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ارتباطات و مخابرات در مرز‌های شلمچه و چذابه با هدف رفاه حال زائران اربعین حسینی انجام شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به پروژه فیبر نوری سوسنگرد به چذابه افزود: تسریع در عملیات اجرایی این پروژه برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی مرز چذابه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران ضروری است.

موالی‌زاده تأکید کرد: توسعه شبکه ارتباطی در مسیر‌های منتهی به مرز‌های استان، نقش مؤثری در تسهیل تردد و افزایش رضایت زائران خواهد داشت.