استاندار خوزستان با اشاره به شرایط مطلوب پنجره جمعیتی استان و لزوم حفظ آن، بر نقش محیط اجتماعی، فرهنگ احترام و تربیت در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد و گفت : زیست اجتماعی در خوزستان عامل کاهش بیماری‌های روحی و روانی در سالمندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در جلسه شورای سالمندان با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ما در خوزستان در زمره استان‌های تقریباً جوان هستیم و این یک فرصت قابل‌توجه است؛ نرخ ولادت در خوزستان نسبتاً مناسب است، نرخ ازدواج بالا رفته و نرخ طلاق پایین آمده، بنابراین پنجره جمعیتی ما در شرایط نسبتاً مناسبی قرار دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به تعریف جدید سازمان بهداشت جهانی از سالمندی افزود: سن امید به زندگی افزایش یافته، شرایط بهداشتی بهتر شده و بیماری‌های واگیر کاهش یافته است؛ دو بیماری عمده یعنی دیابت و فشارخون بالا همچنان چالش‌های اصلی هستند که باید مدیریت شوند.

موالی‌زاده اظهار داشت: در یک آزمایش، سالمندان را در فضایی مربوط به ۶۰-۷۰ سال پیش بردند و لباس‌های مناسب آن فضا به آنها دادند که باعث شد حال و احوالشان بهتر شود و احساس جوانی کنند؛ این نشان می‌دهد که محیط بر سلامت روان سالمندان تأثیر مستقیم دارد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان یک استان اجتماعی است، تصریح کرد: در استان‌هایی که اجتماعی‌تر هستند، سالمندان شرایط روحی و روانی بهتری دارند؛ رفت‌وآمدها، مراسم مختلف و احترام به بزرگتر‌ها در خوزستان همچنان پابرجاست و ما باید این فرهنگ را حفظ و تقویت کنیم.

موالی‌زاده با تأکید بر نقش تربیت در احترام به سالمندان خاطرنشان کرد: در اسلام، پرورش مقدم بر آموزش است و آیه «یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَه» نشان می‌دهد که اول تزکیه و پرورش است و بعد آموزش؛ متأسفانه گاهی شاهد وارونگی ارزش‌ها هستیم که فرزندان با پدر و مادر خود رفتاری نامناسب دارند.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت محیط اجتماعی برای سالمندان گفت: در خوزستان به دلیل زیست اجتماعی، بیماری‌های روحی و روانی نسبتاً پایین است و آلزایمر کمتر مشاهده می‌شود؛ این زیست اجتماعی فرد را از گوشه انزوا بیرون می‌کشد و تعامل را افزایش می‌دهد.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به هر دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه سالمندی اظهار داشت: باید سالمندان احساس کنند که در جامعه حضور دارند، تنها نیستند و مورد بی‌مهری قرار نمی‌گیرند؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند، بزرگان هر جامعه همچون پیامبران باید مورد توجه و احترام قرار گیرند.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه گفت: با توجه به تفاهم پایان جنگ و شروع مذاکرات، شرایط جدیدی برای توسعه خدمات بهزیستی به ویژه در حوزه سالمندان فراهم شده است و سازمان بهزیستی آمادگی دارد با همکاری استانداری خوزستان، برنامه‌های حمایتی و توانبخشی را در استان گسترش دهد.

وی افزود: خوزستان با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها در حوزه سالمندی مطرح شود و ما از تجربیات موفق این استان در زیست اجتماعی سالمندان استفاده خواهیم کرد.