به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، زریر فرضی زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بخشی از کاروان‌ها از روز پنجشنبه راهی مشهد مقدس می‌شوند، اما اعزام رسمی کاروان‌های مقصد تهران از ساعت ۶ روز شنبه از تمامی شهرستان‌های استان آغاز خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت اقامت زائران استان افزود: با همکاری نهادهایی نظیر شهرداری تهران، هیات امنای مساجد و مدارس، ۴۵ مرکز اسکان با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۲ هزار نفر آماده شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان افزود: زائران پس از استقرار در این مراکز، از خدمات فرهنگی، رفاهی و حمل‌ونقل برخوردار خواهند بود و برای حضور در مراسم وداع و تشییع نیز، دسترسی کامل به شبکه مترو و ناوگان عمومی تهران پیش‌بینی شده است.

فرضی‌زاده به مدیریت مسیرها اشاره کرد و ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه معطلی ناشی از ترافیک در ورودی‌های تهران، علاوه بر مسیرهای اصلی، مسیرهای جایگزین نیز شناسایی شده و تیم‌های عملیاتی پیش از حرکت، وضعیت راه‌ها را بررسی می‌کنند.

وی اضافه کرد: حدود دو هزار خانوار برای سفر با خودروهای شخصی ثبت‌نام کرده‌اند که برای آن‌ها نیز خدمات پشتیبانی شامل پارکینگ و انتقال به محل اسکان در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان با اشاره به حجم بالای جلسات ستاد پشتیبانی در استانداری و شهرستان‌ها، از همکاری نزدیک میان سپاه، فرمانداری‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای این مأموریت بزرگ قدردانی کرد.

وی همچنین از نقش کلیدی رسانه‌های استان در ایجاد همبستگی اجتماعی یاد کرد و افزود: بیش از ۱۲۰ رسانه در پوشش اخبار مشارکت داشتند و برای پوشش بهتر مراسم تهران نیز، یک اتوبوس ویژه ۲۵ نفره اختصاص یافته است.