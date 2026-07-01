تشریح جزئیات اعزام زائران کهگیلویه و بویراحمدی برای تشییع شهید قاید امت
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد جزئیات اعزام زائران استان برای تشییع شهید قاید امت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، زریر فرضی زاده معاون هماهنگکننده سپاه فتح استان گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده، بخشی از کاروانها از روز پنجشنبه راهی مشهد مقدس میشوند، اما اعزام رسمی کاروانهای مقصد تهران از ساعت ۶ روز شنبه از تمامی شهرستانهای استان آغاز خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت اقامت زائران استان افزود: با همکاری نهادهایی نظیر شهرداری تهران، هیات امنای مساجد و مدارس، ۴۵ مرکز اسکان با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۲ هزار نفر آماده شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح استان افزود: زائران پس از استقرار در این مراکز، از خدمات فرهنگی، رفاهی و حملونقل برخوردار خواهند بود و برای حضور در مراسم وداع و تشییع نیز، دسترسی کامل به شبکه مترو و ناوگان عمومی تهران پیشبینی شده است.
فرضیزاده به مدیریت مسیرها اشاره کرد و ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه معطلی ناشی از ترافیک در ورودیهای تهران، علاوه بر مسیرهای اصلی، مسیرهای جایگزین نیز شناسایی شده و تیمهای عملیاتی پیش از حرکت، وضعیت راهها را بررسی میکنند.
وی اضافه کرد: حدود دو هزار خانوار برای سفر با خودروهای شخصی ثبتنام کردهاند که برای آنها نیز خدمات پشتیبانی شامل پارکینگ و انتقال به محل اسکان در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح استان با اشاره به حجم بالای جلسات ستاد پشتیبانی در استانداری و شهرستانها، از همکاری نزدیک میان سپاه، فرمانداریها و مدیران دستگاههای اجرایی برای این مأموریت بزرگ قدردانی کرد.
وی همچنین از نقش کلیدی رسانههای استان در ایجاد همبستگی اجتماعی یاد کرد و افزود: بیش از ۱۲۰ رسانه در پوشش اخبار مشارکت داشتند و برای پوشش بهتر مراسم تهران نیز، یک اتوبوس ویژه ۲۵ نفره اختصاص یافته است.
در پایان این نشست، سرهنگ فرضیزاده با یادآوری تاریخچه حمایتهای مردم کهگیلویه و بویراحمد از رزمندگان و دیپلماسی کشور در دوران جنگ تحمیلی، از روحیه وحدت و همبستگی مردم شریف این استان در مناسبتهای مهم ملی و مذهبی قدردانی کرد و تأکید نمود که تمامی عوامل اجرایی با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند تا زائران در کمال آرامش در این مراسم شرکت کنند.