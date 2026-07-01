به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، دوره آموزشی تخصصی ویژه سفیران و رابطان سلامت با محوریت پیشگیری از سرطان و ارتقای خودمراقبتی همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، در سالن شهید همت مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی کیش برگزار شد.

کارشناس روانشناس مرکز بهداشت کیش در این دوره آموزشی، با اشاره به پیامد‌های مصرف الکل و مواد مخدر، نقش این عوامل در افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها را تشریح و بر اهمیت تقویت سلامت روان و مهارت‌های فردی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

تدینی، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت کیش نیز با ارائه نکاتی درباره تغذیه سالم، راهکار‌های اصلاح سبک زندگی و انتخاب الگوی غذایی مناسب را برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر به‌ویژه سرطان بیان کرد و نقش تغذیه را در حفظ سلامت جسمی و افزایش کیفیت زندگی با اهمیت دانست.