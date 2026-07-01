استاندار خوزستان با اشاره به معضلات اجتماعی استان از جمله خودکشی، اعتیاد، بیکاری و فروپاشی خانواده‌ها، بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق، تقویت اورژانس اجتماعی و فرهنگ‌سازی برای ازدواج آسان تأکید کرد و از کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود و واقعاً برای معضلات اجتماعی چاره‌اندیشی گردد؛ از خودکشی و اعتیاد تا بیکاری و اختلافات خانوادگی، همه نیازمند توجه جدی هستند.

استاندار خوزستان با اشاره به موارد خودکشی در استان افزود: من وقتی خبری به گوشم می‌رسد، تماس می‌گیرم و پیگیری می‌کنم؛ اخیراً در صیدون یک مورد خودکشی ناموفق بود که پس از نجات، هم با خودش و هم با پدرش صحبت کردم و به او اطمینان دادم که در کنارشان هستیم.

وی با اشاره به آمار‌های مثبت ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال میزان طلاق کاهش و میزان ازدواج افزایش پیدا کرده است؛ این آمار خوبی است و باید تلاش کنیم با ترویج ازدواج آسان و پرهیز از مهریه‌های سنگین، این روند را تقویت کنیم.

موالی‌زاده با اشاره به معضل اعتیاد در استان گفت: خوزستان سال‌ها رتبه اول مبارزه با مواد مخدر را کسب کرده و امسال رتبه چهارم کشور را داریم؛ اما همچنان باید تلاش کنیم و خانواده‌های زیادی تحت تأثیر این معضل قرار دارند.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تقویت اورژانس اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی باید امکاناتی داشته باشد که بلافاصله در محل حضور پیدا کند و نگذارد یک نوجوان ۱۰ ساله به خودکشی فکر کند؛ این مسئله بسیار تأسف‌بار است و باید برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کرد.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار گفت: سازمان بهزیستی با تمام توان در کنار استان خوزستان خواهد بود تا با هم‌افزایی و هم‌اهنگی بین‌بخشی، بتوانیم گام‌های مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی برداریم.

وی افزود: ضرورت دارد با تقویت مراکز نگهداری معلولین، توسعه اورژانس اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها، بستر‌های لازم برای پیشگیری از معضلات اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه فراهم شود.