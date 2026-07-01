به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،سرهنگ جوکار با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر شهید انقلاب، از استقبال گسترده مردم استان یزد برای حضور در آیین وداع و تشییع خبر داد. وی با اشاره به برنامه‌ریزی ها، برای اعزام زائران افزود: با هماهنگی همه رده‌های سپاه، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۶ هزار نفر از مردم استان یزد با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به این مراسم اعزام خواهند شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد اظهار کرد: بخشی از گروه‌های جهادی، از جمله گروه‌های خدمت‌رسان و جامعه پزشکی، از امروز اعزام شده‌اند و سایر گروه‌ها نیز از فردا راهی خواهند شد.

وی همچنین از مشارکت گسترده مردم با خودرو‌های شخصی خبر داد و گفت: با وجود محدودیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بیش از ۴ هزار دستگاه خودروی شخصی به‌صورت داوطلبانه و در قالب گروه‌های سازماندهی‌شده از پایگاه‌های مقاومت و محلات، برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی، اعزام رسمی کاروان‌های استان یزد از روز شنبه ۱۳ تیرماه آغاز می‌شود و در مرکز استان، حرکت از آستان امامزاده سیدجعفر محمد (ع) صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه برای اسکان زائران در روز‌های ۱۴ و ۱۵ تیر نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است، افزود: علاوه بر ظرفیت‌های سپاه الغدیر، دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری منطقه ۴ تهران نیز برای اسکان، پذیرایی، استقبال و تکریم زائران، به‌ویژه مردم استان یزد، آمادگی کامل دارند.

وی درباره مسیر‌های تردد نیز گفت: با توجه به پیش‌بینی ترافیک، کاروان‌ها از مسیر آزادراه قم به سمت ورامین هدایت می‌شوند و در میدان شهدای مدافع حرم، موکب سپاه الغدیر آماده استقبال، پذیرایی و راهنمایی زائران خواهد بود. پس از آن نیز زائران به سمت شهرری و پارکینگ‌های تعیین‌شده در تهران هدایت می‌شوند.

سرهنگ جوکار همچنین از آماده‌باش گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی در مشهد و قم خبر داد و تصریح کرد: با همراهی فرمانداران، هیئت‌های مذهبی، خیران و بسیج سازندگی، امکانات لازم برای پذیرایی، راهنمایی و استراحت زائران از سراسر کشور در این شهر‌ها فراهم شده است.

وی افزود: گروه‌های جهادی استان یزد با تجهیزات و امکانات خود و با پشتیبانی مردم، در مشهد نیز مستقر شده‌اند تا به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمات‌رسانی کنند.