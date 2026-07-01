همزمان با سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور، برنامه ریزی برای شبکه سازی فعالان قدمگاه‌ های رضوی در کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی - هنری امام رضا (ع) عصر امروز در نشست مسئولان قدمگاه‌ های رضوی و شهرداران مسیر جاده ولایت در نیشابور گفت: امروز سومین نشست قدمگاه‌ های رضوی در این شهرستان برگزار شد، نشست اول در بافق و ابرکوه و نشست‌ دوم نیز در شوش استان خوزستان برگزار شده بود.

فرشید فلاح با بیان اینکه این نشست با همکاری شهرداری نیشابور برگزار می شود، افزود: از اقدامات ماندگار شهرداری نیشابور شناسایی محل صدور حدیث سلسله الذهب با همکاری پژوهشگران دانشگاه تهران است که هم اکنون این مکان توسط خیران در حال بازسازی است.

فلاح، شبکه‌ سازی بین نهادهای مردمی قدمگاه‌ های رضوی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: این نشست با هدف تسهیل فعالیت ها و پیوند دادن فعالیت های نهادهای مردمی برگزار شده است.

مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع) یادآور شد: مردمی کردن فعالیت های قدمگاه‌ های رضوی بسیار مهم است و در بنیاد امام رضا به دنبال پیوند دادن این فعالیت ها هستیم.

وی با اشاره به انعقاد میثاق نامه شهرداران مسیر جاده ولایت در نشست امروز نیشابور گفت: توجه به قدمگاه‌ های رضوی در بنیاد بین المللی امام رضا (ع) قدمتی ۲۲ ساله دارد و امید است این روند در دوران جدید با قوت ادامه یابد.

فلاح تاکید کرد: بنیاد بین المللی امام رضا (ع) نهادی اثرگذار در فرهنگ عمومی ایران است که این اثرگذاری باید با برگزاری چنین برنامه هایی ادامه یابد.

وی افزود: هجرت تاریخی امام رضا(ع) به ایران باعث ایجاد و تحکیم تمدن اسلامی در ایران شد.

قدمگاه‌ های رضوی فرصتی برای توسعه فرهنگی

مدیرکل علمی - اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست گفت: ظرفیت‌ های بزرگ قدمگاه‌ های رضوی مغفول مانده است چرا که این قدمگاه ها فقط دارای قابلیت های گردشگری مذهبی نیستند بلکه دارای ظرفیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی اند که باید از آنها استفاده شود.

محمد احیایی با اشاره به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و حضور گسترده مردم در خیابان‌ ها افزود: این حضور پرشور و با معنا در هیچ جای دنیا نظیر و سابقه ندارد.

وی ادامه داد: این حضور مردمی سرمایه اجتماعی ماست که در قدمگاه‌ های رضوی هم به چشم می‌ خورد و می توان از آن بهره برد.

احیایی بر ضرورت مشارکت جوانان در فعالیت های قدمگاه‌ های رضوی تاکید کرد و افزود: باید از این حضور برای به روز بودن برنامه ها استفاده کرد.

سید حسین میرفانی شهردار نیشابور نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه نیشابور مهم‌ ترین شهر مسیر هجرت تاریخی امام رضا (ع) از مدینه به مرو است، تصریح کرد: تلاش می کنیم شبکه شهرداران مسیر جاده ولایت را برای هم افزایی بین شهرداری ها شکل دهیم.