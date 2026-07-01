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مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای صعود از مرحله جامجهانی خیلی تلاش کردیم، اما شاید قسمت نبود به این مهم برسیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی نعمتی در بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمان از جامجهانی و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما تمام تلاشمان را کردیم و یکسری نامهربانی از طرف میزبان متوجه ما شد. اینکه نباختیم، نکتهای مثبت بود.
وی بیان کرد: مردم بدانند ما هم مثل آنها ناراحتیم که نتوانستیم به مرحله بعدی صعود کنیم. هرچه داشتیم در زمین گذاشتیم و با تمام وجود و قلب مان بازی کردیم. همه از عدم صعود ناراحتیم.
نعمتی در خصوص گلهای آفساید ایران در جامجهانی، عنوان کرد: کمی بدشانسی داشتیم. سه گل زدیم و اگر یکی از این گلها پذیرفته میشد خیلی شرایطمان فرق میکرد. شاید قسمت نبود و نمیدانم اسمش را چه باید گذاشت. فقط میتوانیم از مردم عذرخواهی کنیم. انشاالله در ادامه مسیر تمام تلاشمان را به کار میگیریم تا آنها را شاد کنیم.