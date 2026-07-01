مسابقه لیگ دسته دو فوتسال کشور با نتیجه ۶ بر ۱ با برد تیم نود بیرجند به پایان رسید و تیم فوتسال نود بیرجند به لیگ دسته یک کشور برای فصل آینده راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال خراسان جنوبی از برگزاری رقابت‌های شانس مجدد صعود به لیگ دسته اول فوتسال کشور در بیرجند خبر داد.

علیانی گفت: در این مرحله، چهار تیم دوم گروه‌های چهارگانه کشور برای کسب سهمیه صعود به لیگ دسته اول با یکدیگر رقابت می‌کنند و نماینده خراسان جنوبی، باشگاه فرهنگی ورزشی نود بیرجند، امروز دومین دیدار خود را برگزار کرد.

وی افزود: پیش از این، تیم شرکت کُک طبس موفق به حضور در لیگ دسته اول شده و امیدواریم با صعود نود بیرجند، خراسان جنوبی در فصل آینده با دو نماینده در این رقابت‌ها حضور داشته باشد.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال خراسان جنوبی درباره سطح مسابقات نیز گفت: رقابت‌ها از کیفیت فنی بالایی برخوردار است و با توجه به حساسیت مرحله صعود، از دست دادن هر امتیاز می‌تواند شانس تیم‌ها را برای صعود از بین ببرد.

وی افزود: تکلیف دومین تیم صعودکننده نیز به نتایج بازی‌های فردا بستگی دارد.