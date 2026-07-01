آمادگی ۱۲۰۰ مدرسه خراسان رضوی برای اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران
هزار و ۲۰۰ مدرسه در استان برای پذیرش و اسکان ۲۵۰ هزار نفر از زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب مهیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در جلسه اتاق وضعیت ستاد وداع با پیکر قائد امت با اشاره به بسیج تمامی ظرفیت های انسانی، فرهنگی و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان سهم خود را در برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم تاریخی و ارائه خدمتی شایسته به زائران امام رضا (ع) و رهبر شهیدمان ایفا خواهیم کرد.
صفدر سلطانی افزود: ضمن تجهیز کلاس ها به امکانات خواب و سرمایشی در مدارس منتخب به منظور ارائه خدمات فرهنگی، راهنمایی و پشتیبانی از شرکت کنندگان نیز برنامه ریزی دقیقی می شود و در این راستا گروه های جهادی فرهنگی نیز در کنار همکاران اداری پای کار آمده اند تا نقشی ماندگار در این رویداد بزرگ ایفا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، رویکرد فرهنگ محور با مشارکت دانش آموزان و معلمان را محور اصلی برگزاری آیین بدرقه و وداع با پیکر رهبر شهید دانست و بر لزوم برنامهریزی منسجم، هماهنگ و اثرگذار برای اجرای این مراسم تاکید کرد.
سلطانی با اشاره به ظرفیت های گسترده موجود در بستر آموزش و پرورش ، مشارکت حداکثری حوزه های مختلف آموزش و پرورش با محوریت دانش آموزان و فرهنگیان در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را خواستار شد و این مشارکت را در ارتقای کیفی برنامه ها موثر ارزیابی کرد.
وی با اشاره به آغاز امتحانات نهایی پس از مراسم وداع، از همه مدیران ادارات و کارگروه ها خواست با نظارت مستمر و حضور میدانی آخرین وضعیت آمادگی را در جلسات آتی ستاد ارائه دهند تا ضمن برگزاری با شکوه این رویداد تاریخی، امتحانات نهایی با سلامت، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.