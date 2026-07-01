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ملت مبعوث شده گیلان با حضور پر شور و شعورشان به میدان آمدند و فریاد خونخواهی قائد شهید امت سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مردم رشت همچون شبهای گذشته با صلابت و اقتدار در میدان شهدای ذهاب این شهر حضور یافتند و در قرار شبانهای دیگر با تأکید بر همبستگی ملی، آمادگی کامل خود را برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای و همراهی با برنامههای پیشبینیشده در تهران، قم و مشهد اعلام کردند.
ملت امام حسین علیه السلام در قرارهای شبانه خود بر حفظ وحدت و اتحاد ملی در دفاع از وطن و لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.