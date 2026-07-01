امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

استقبال گرم مردم از قهرمانان فوتبال ایران

مراسم استقبال رسمی از کاروان تیم ملی اعزامی به جام جهانی ۲۰۲۶ چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ - ۲۱:۳۳
خبرهای مرتبط

بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶

باغ کتاب تهران؛ میزبان شور هواداران در جام جهانی فوتبال و دیدار ایران و بلژیک

نخستین بازی تیم ملی ایران و صحنه‌هایی از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶

برچسب ها: فوتبال ، جام جهانی ، تیم ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 