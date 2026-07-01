دادستان مرکز استان یزد با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و مدیریت آسیب‌های فرهنگی، از تشکیل ساختار‌های تخصصی برای رصد و برخورد با جرائم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسن‌پور با بیان اینکه یکی از وظایف دادستانی در حوزه حقوق عامه، رسیدگی به مسائل فرهنگی از جمله موضوع حجاب و عفاف است، افزود: حدود یک سال و نیم است که در مجموعه دادگستری استان یزد، کارگروه تخصصی «افق» با دو بخش فکری و عملیاتی تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: در بخش فکری این کارگروه، مدیران ارشد استان یزد و مسئولان فرهنگی با بررسی آسیب‌های موجود، ضمن شناسایی نقاط ضعف و ترک فعل دستگاه‌ها، راهکار‌های لازم را برای رفع مشکلات ارائه می‌کنند و اجرای مصوبات نیز به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

دادستان مرکز استان یزد با اشاره به بخش عملیاتی این کارگروه تصریح کرد: قضات، نمایندگان فراجا، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، ستاد امر به معروف و دیگر دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت مستمر فضای مجازی و حوزه‌های آسیب‌پذیر را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده جرم، دستورات قضایی به‌صورت فوری صادر می‌شود.

حسن‌پور افزود: در برخی پرونده‌ها، علاوه بر مسدود شدن صفحات و کانال‌های مجازی، واحد صنفی متخلف نیز مهر وموم، برای آن پرونده قضایی تشکیل و حساب بانکی متخلف نیز مسدود می‌شود تا برخورد‌ها جنبه بازدارندگی داشته باشد.

وی ادامه داد: پیش از اعمال برخورد‌های قضایی، هشدار‌های لازم به صنوف مختلف ارائه می‌شود و موضوعاتی مانند پوشاک، آرایشگاه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سایر حوزه‌های مرتبط به‌صورت مستمر مورد رصد قرار دارند.

حسن‌پور با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه مسائل فرهنگی تأکید کرد: مردم نسبت به آسیب‌های فرهنگی حساس هستند و انتظار دارند مسئولان اقدامات مؤثرتری انجام دهند. مطالبه‌گری مردم حق آنان است و مدیران نیز باید در برابر مطالبات عمومی پاسخگو باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و دادستانی با تمام ظرفیت در چارچوب قانون برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و صیانت از حقوق عمومی در میدان حضور دارند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهند داد.

دادستان مرکز استان یزد با اشاره به مصوبات شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: این شورا باید از جایگاه صرف تصمیم‌گیری به یک «قرارگاه فرهنگی» تبدیل شود؛ قرارگاهی که بتواند برای آسیب‌های موجود در حوزه فرهنگ، راهکار‌های عملیاتی و مؤثر ارائه کند.