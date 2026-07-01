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قزوین آماده میزبانی از کاروانهای عزادار؛ پیشبینی حضور ۲۰ میلیون نفری در مراسم تشییع شهید والامقام
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، از تدارک گسترده برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر شهید والامقام خبر داد و این رویداد را حماسهای بینظیر در تاریخ کشور خواند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مردم شهیدپرور ایران اسلامی برای بدرقه پیکر آن عبد صالح خدا لحظهشماری میکنند، افزود: پیشبینی میشود هفته آینده، تهران شاهد رویدادی تاریخی و کمنظیر باشد؛ رویدادی که به لحاظ گستردگی حضور مردم، یادآور حضور میلیونی مردم در مراسم استقبال و بدرقه امام راحل (ره) و یا باشکوهتر از آن، شبیه به مراسم پیادهروی اربعین خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری که ریاست ستاد برگزاری مراسم تشییع این شهید عزیز در استان قزوین را بر عهده دارد، تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان قزوین به عنوان محور مواصلاتی تهران و قرار گرفتن در مسیر عبور زائران از سایر استانها، قزوین نقش ویژهای در این حماسه ایفا خواهد کرد.
وی به سه اولویت اصلی ستاد در استان اشاره کرد و گفت: برنامهریزی برای اعزام کاروانهای مشتاق به مراسم تهران، فراهم کردن زیرساختها و امکانات برای پذیرایی از زائرانی که از استانهای دیگر از محور قزوین عبور میکنند و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و سوگواری در سطح شهرها و بخشهای استان،سه محور کلیدی فعالیتهای ماست.
رئیس ستاد تشییع شهید در استان قزوین با اشاره به برگزاری نشستهای مستمر با مدیران ارشد استان، بیان داشت: تاکنون سه جلسه در سطح عالی برگزار شده و هشت کمیته تخصصی با حضور نهادهای حاکمیتی و گروههای مردمی تشکیل شده است تا تمامی ابعاد این رویداد بزرگ به نحو احسن مدیریت شود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد همافزایی بینظیری میان مسئولان و اقشار مختلف مردم هستیم و روحیه حاکم بر ستادها، نشات گرفته از عشق و انگیزه بالایی است که برای ادای دین به مقام شامخ شهید و تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب وجود دارد.
امام جمعه قزوین، همچنین خاطر نشان کرد:در بحث ثبت نام زائران قزوینی، برای تسهیل در امور ثبتنام و اعزام، پایگاههای بسیج در دو نقطه استراتژیک استان شامل «مهدیه» و «گلزار شهدا (امامزاده حسین علیه السلام)» تعیین شدهاند.
وی اظهار داشت:این پایگاهها در روزهای آتی آماده پذیرش درخواستهای اعزام و هماهنگی خودروهای شخصی و اعزامی عزیزان خواهند بود. همچنین توصیه شده است عزیزان برای بهرهمندی بهتر از ظرفیتها، در صورت امکان با همراهان خود هماهنگی لازم را انجام دهند.
رئیس ستاد تشییع شهید در استان در ادامه افزود:ستاد عتبات نیز با هدف ایجاد فضایی مشابه با مواکبهای اربعین در عراق و ایران، برنامهریزیهای ویژهای را برای استقرار موکبها در ورودیها و خروجیهای شهر و شهرستانهای استان آغاز کرده است و مسئولان ستاد عتبات اعلام کردند که علاقهمندان میتوانند با هماهنگی این مرکز، محل دقیق و امکانات مورد نیاز خود را برای برپایی موکب مشخص کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص پذیرایی از زائران نیز گفت:علاوه بر موکبها، طرح میزبانی در منازل نیز برای پذیرایی از زائرانی که در مسیر عبور از استان قزوین هستند یا نیاز به شبمانی دارند، پیشبینی شده است و از شهروندان عزیز درخواست کرد تا با استفاده از سامانههای اطلاعرسانی که توسط صدا و سیمای استان نیز بازنشر میشود، آمادگی خود را برای میزبانی در منازل اعلام کنند.