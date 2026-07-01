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استاندار گیلان از آغاز اجرای برنامه جامع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر ، توسعه نیروگاههای بادی، آبی و خورشیدی و تجهیز ادارات و مدارس به صفحه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس با اشاره به سیاست دولت در توسعه انرژیهای پاک خبرداد و گفت: حرکت به سمت خودکفایی انرژی از طریق بهرهگیری از منابع تجدیدپذیر، یکی از مهمترین راهبردهای دولت است و گیلان با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی مناسب، آمادگی دارد نقش مؤثری در تحقق این هدف ملی ایفا کند.
وی همچنین از برنامه تجهیز حدود ۴۶۰ مدرسه گیلان به پنلهای خورشیدی خبر داد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژی، زمینهساز ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک در میان نسل آینده خواهد بود.