مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت این استان عضو بخش تعاون هستند، از صادرات ۳۶ میلیون دلاری تعاونی‌های مرزنشین خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور روز چهارشنبه در شورای توسعه تعاون خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۶۹۵ تعاونی فعال در استان وجود دارد که در مجموع سه میلیون و ۳۱۰ هزار نفر در آنها عضویت دارند.

وی با اشاره به تنوع فعالیت تعاونی‌ها در استان افزود: بیشترین تعداد تعاونی‌های استان به ترتیب در بخش‌های کشاورزی با یک هزار و ۶۶۲، صنعتی با یک هزار و ۲۷۸، خدمات با ۹۵۲ و مسکن با ۹۳۱ واحد در حال فعالیت هستند که شهرستان‌های اهواز، دزفول و آبادان بیشترین حجم تعاونی‌های استان را در خود جای داده‌اند.

نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در تولید و صادرات

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به ظرفیت‌های ویژه این بخش اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد بخش صیادی، ۷۵ درصد بخش آبزی‌پروری، ۸۰ درصد شهرک‌های شیلات و ۸۷ درصد لنج‌داران استان توسط شرکت‌های تعاونی مدیریت می‌شوند. همچنین ۳۲ درصد از تولید مسکن و ۵۹ درصد از تولید پوشاک مدارس خوزستان نیز بر عهده این تعاونی‌هاست.

ظفری‌پور تصریح کرد: در سال گذشته، شرکت‌های تعاونی مرزنشین استان موفق به صادرات ۳۶ میلیون دلار کالا شدند.

وی همچنین به فعالیت هشت شهرک شیلات تعاونی با ۵۰۷ واحد زیرمجموعه اشاره کرد که با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن و اشتغال‌زایی برای ۱۳ هزار نفر فعال هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص حمایت‌های صورت گرفته در سال گذشته اظهار کرد: پرداخت ۱۸ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی، تعیین تکلیف و تحویل ۶ هزار و ۵۰ واحد مسکن مهر، پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض و رفع مشکلات مالیاتی هشت تعاونی مرزنشین، از جمله اقدامات انجام شده است. همچنین از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، ۱۱۱ طرح تعاونی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری تاکید کرد: هدف‌گذاری‌هایی شامل تشکیل ۱۰۵ تعاونی جدید، یک هزار و ۵۵۰ مورد بازدید نظارتی، تعیین تکلیف ۴۵ تعاونی مشکل‌دار، ایجاد اشتغال برای ۵۲۰ نفر و دستیابی به هدف صادرات ۷۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است. همچنین پیگیری احداث بیش از ۲ هزار واحد مسکن کارگری با کمک تعاونی‌های استان در دستور کار قرار دارد.

ظفری‌پور بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: اجرای احکام سند توسعه تعاون استان، حمایت از تولیدات پوشاک تعاونی‌ها، اولویت‌دهی به خرید محصولات این شرکت‌ها توسط ادارات دولتی، برپایی بازارچه‌های مرزی و همکاری ویژه با تعاونی‌های مرزنشین برای افزایش صادرات از جمله راهکار‌های کلیدی برای شکوفایی هرچه بیشتر بخش تعاون در استان است.

بخش عمده‌ای از تعاونی‌های خوزستان در بخش‌های کشاورزی، خدماتی و صنعتی فعالیت می‌کنند.