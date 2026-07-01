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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در برنامه تلویزیونی اینوا به تشریح جایگاه راهبردی استان در توسعه اقتصادی و حمل و نقل بین المللی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در برنامه تلویزیونی «اینوا» به تشریح جایگاه راهبردی آذربایجان غربی در توسعه اقتصادی و حمل و نقل بین المللی پرداخت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تشریح آخرین وضعیت پایانههای مرزی استان گفت: این استان با دارا بودن هفت پایانه مرزی رسمی که هماکنون شش پایانه آن فعال است، حدود یکچهارم پایانههای مرزی کشور را در اختیار دارد و به دلیل هممرزی با سه کشور، یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با اروپا و آسیا محسوب میشود.
وی با اشاره به توجه ویژه استاندار آذربایجانغربی به جایگاه راهبردی استان در ترانزیت بینالمللی و توسعه پایانههای مرزی بر تقویت نقش این استان در کریدورهای حملونقل تأکید کرد.
افزایش تردد در پایانههای مرزی و عوامل شکلگیری صف کامیونها
شکری با اشاره به افزایش حجم تردد ناوگان ترانزیتی در پایانههای مرزی استان افزود: بخشی از افزایش صف کامیونها در مرزهای بازرگان و سرو ناشی از انتقال بار ترافیکی از سایر مبادی مرزی کشور به مرزهای شمالغرب، افزایش حجم صادرات و ترانزیت، کنترلهای گمرکی و امنیتی و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش طرف مقابل، بهویژه در مرز بازرگان و سرو است.
وی تصریح کرد: این موضوع با پیگیری و بررسیهای میدانی استاندار آذربایجانغربی در جلسات مشترک دستگاههای اجرایی استان برای مدیریت تردد مرزی در حال ساماندهی است.
مرز هوشمند؛ اجرای سامانه نوبتدهی اینترنتی در همه پایانههای مرزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه نوبتدهی اینترنتی کامیونها در تمامی پایانههای مرزی استان اجرا میشود، گفت: رانندگان از طریق سامانه بردرپارک نوبت دریافت کرده و بر اساس زمان تعیینشده به پایانههای مرزی مراجعه میکنند که این اقدام از تشکیل صفهای طولانی جلوگیری کرده است.
وی افزود: با حضور و تاکید استاندار آذربایجانغربی بر هوشمندسازی فرآیندهای مرزی و کاهش توقف ناوگان، روند ساماندهی تردد کامیونها با جدیت دنبال میشود.
افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت مرز بازرگان؛ گام مهم در کاهش صفهای ترانزیتی
شکری گفت: رانندگان به جای انتظار در جادهها، در محلهای پیشبینیشده با امکانات رفاهی مستقر میشوند، هرچند اعتقاد ما این است که اساساً مرز نباید محل توقف بلکه باید تنها محل تردد باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از تأخیر کامیون ها مربوط به کنترلها مضاعف طرف مقابل،مانند بازرسیها دستی، استفاده از سگهای موادیاب و تجهیزات کنترلی است، همچنین در مرز سرو نیز خرابی دستگاه ایکسری طرف مقابل موجب افزایش زمان کنترل و ایجاد ایستایی شده است.
وی گفت: پس از مذاکرات انجامشده، ظرفیت پذیرش کامیونها در مرز بازرگان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و این روند با تاکیدات استاندار بر تسهیل تجارت مرزی و پیگیری دیپلماسی مرزی ادامه دارد.
توسعه پایانههای مرزی و آغاز فصل جدید سرمایهگذاری در مرزها
وی با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در سایر پایانههای مرزی استان افزود: ظرفیت تردد کامیون از مرز رازی از ۳۰ دستگاه به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافته و برنامهریزی برای ایجاد محوطههای جدید و پذیرش کامیونهای خارجی نیز در حال انجام است. همچنین مرز پلدشت نیز علاوه بر ارتباط با جمهوری آذربایجان، ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات با ترکیه دارد.
شکری ادامه داد: طرح جامع پایانههای مرزی بازرگان، رازی، تمرچین، سرو و کوزهرش به تصویب رسیده و برخی پایانهها در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند و توسعه پایانه سرو نیز بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
وی درباره کوزهرش گفت: این پایانه با سکوی مسافری ۱۶ میلیارد تومانی آماده بهرهبرداری اولیه است و در صورت تکمیل اقدامات طرف مقابل، تردد مسافری در سال جاری آغاز خواهد شد.
این روند با بررسیهای مستمر و رویکرد توسعهمحور استاندار آذربایجانغربی در فعالسازی مرزهای جدید و جذب سرمایهگذاری مرزی در حال پیگیری است.