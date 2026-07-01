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استاندار خوزستان با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تسویه حساب با کشاورزان، از قول مساعد رئیس سازمان هدفمندی یارانهها برای پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران این استان در بازه زمانی یک هفتهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز چهارشنبه در شورای تعاون استان در گفت و گویی تلفنی با رییس سازمان هدفمندی یارانههای کشور با تاکید بر اهمیت ویژه تسویه حساب با کشاورزان خوزستانی، اظهار کرد: رایزنیهای مداوم با سازمان برنامه و بودجه برای تحقق مطالبات گندمکاران در جریان است و تمام تلاش خود را برای حل این چالش به کار بستهایم.
وی با انتقاد از تفاوت در زمانبندی پرداختها در استانهای مختلف تصریح کرد: زمانی که فرآیند پرداخت به گندمکاران در سطح کشور آغاز شد، با زمان برداشت محصول در برخی استانها همزمان بود؛ این در حالی است که گندمکاران خوزستانی به عنوان پیشگامان برداشت در کشور، به دلیل فاصله زمانی میان برداشت و پرداخت، دچار خسارت شدند.
موالیزاده با ارائه آماری از وضعیت فعلی مطالبات گفت: کل مطالبات استان بابت خرید تضمینی گندم ۶۷.۵ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که تاکنون ۳۰ همت آن پرداخت شده و پیگیر هستیم تا مابقی مبلغ هرچه سریعتر به حساب کشاورزان واریز شود.
استاندار خوزستان از دریافت قول مساعد از رییس سازمان هدفمندی یارانهها برای تسویه کامل بدهیها خبر داد و افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، قول گرفتهایم که مابقی مطالبات گندمکاران استان ظرف یک هفته آینده پرداخت شود.
وی خطاب به رییس سازمان هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: گندمکاران با اعتماد به دولت، محصول خود را در موعد مقرر تحویل دادند و اکنون ما وظیفه داریم که با حل سریع این مشکل، پاسخگوی زحمات و تلاشهای شبانهروزی این قشر زحمتکش باشیم.