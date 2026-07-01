\u0648\u0627\u062d\u062f\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0648 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644\u060c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0647\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f.\n