ویژه برنامه رادیویی ایرانین شهید آقاسی به همت صداوسیمای آذربایجان‌غربی، روز شنبه بطور همزمان در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان هم پخش خواهدشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان‌غربی با پخش ویژه برنامه «ایرانین شهید آقاسی»؛ به روایت عظمت تشییع رهبر شهید و پوشش زنده آخرین رویدادها خواهد پرداخت.

ویژه‌برنامه «ایرانین شهید آقاسی» با تمرکز بر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، شنبه، ۱۳ تیر از ساعت ۱۳ تا ۱۴ به‌همت صدای آذربایجان‌غربی هم زمان در مراکز استانی آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان به روی آنتن می‌رود.

این برنامه که با هدف اطلاع‌رسانی دقیق از آخرین اخبار و رویدادهای مراسم تشییع تهیه شده است، شامل بخش‌های متنوعی از جمله تحلیل کارشناسی سیاسی درباره عظمت این مراسم و بررسی ابعاد مختلف شخصیت و اقدامات ماندگار رهبر شهید خواهد بود.

همچنین در این ویژه‌برنامه، از آیتم‌های فرهنگی نظیر معرفی کتاب‌های مرتبط، حضور شاعران آیینی در استودیو و شعرخوانی در وصف رهبر شهید و همچنین گزارش‌های ویژه استفاده خواهد شد.

تهیه کنندگی این برنامه بر عهده مجتبی سعیدی و گویندگی آن بر عهده مجتبی حاجی‌وندایی است.