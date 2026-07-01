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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر نقش بانک صنعت و معدن در حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری بر افزایش سهم خوزستان از تسهیلات این بانک تاکید کرد و از تصویب ایجاد واحدهای بانک صنعت و معدن در منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی بیان کرد: خوزستان از ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه اقتصادی برخوردار است و تحقق این ظرفیتها نیازمند حمایت و همراهی بانکهای توسعهای، بهویژه بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری دارد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم استان از تسهیلات بانک صنعت و معدن افزود: تقویت خدمات این بانک در خوزستان میتواند نقش موثری در رونق تولید، توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین از تصویب ایجاد واحدهای بانک صنعت و معدن در منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر داد و گفت: این مصوبه با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات تخصصی بانکی و پشتیبانی از طرحهای صنعتی و معدنی به تصویب رسیده و با اجرای آن، زمینه توسعه خدمات بانک صنعت و معدن در این ۲ منطقه راهبردی فراهم خواهد شد.
وی از برنامه ریزی برای تقویت روند تامین مالی طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری توسط بانک صنعت و معدن در استان و حمایت مالی از ظرفیتهای اقتصادی خوزستان بیش از پیش خبر داد.
خوزستان با داشتن ۲ هزار واحد تولیدی قطب صنعت کشور است و طبق آخرین آمار ارایه شده بانکهای خوزستان رتبه ۲۴ کشور در پرداخت تسهیلات دارند.
بانک تخصصی صنعت و معدن تنها یک شعبه در خوزستان دارد.