به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیدرشید شجاعی‌نژاد، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز از آغاز عملیات احیای طرح کمربند فضای سبز اهواز خبر داد و اظهار داشت: این پروژه شامل آبیاری، کاشت نهال و نگهداری از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشینه این طرح، افزود: عملیات پروژه کمربند سبز از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود که تاکنون به شرایط مطلوب نرسیده و مقرر شد سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز آن را احیا و به بهره‌برداری برساند.

شجاعی‌نژاد با اشاره به وسعت این طرح، تصریح کرد: مساحت کمربند فضای سبز اهواز ۱۲۰۰ هکتار است که تاکنون عملیات کاشت نهال در ۸۵۰ هکتار آن صورت گرفته است و مابقی نیز در دست اقدام می‌باشد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز، محدوده این طرح را از جاده حمیدیه تا جاده اندیمشک در اراضی فولی‌آباد عنوان کرد و گفت: این کمربند سبز، نقش مهمی در تعدیل آب‌وهوای شهر و افزایش سرانه فضای سبز اهواز ایفا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت زیست‌محیطی این پروژه، خاطرنشان کرد: این طرح در کاهش ریزگرد‌ها و بهبود کیفیت هوای شهر اهواز نقش کلیدی دارد و یکی از اولویت‌های مدیریت شهری در راستای ارتقای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

شجاعی‌نژاد در خصوص منابع مالی این پروژه، اظهار داشت: برآورد اولیه پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات آن انجام شده و امیدواریم با تخصیص به‌موقع منابع، این طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.