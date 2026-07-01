پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز از آغاز عملیات احیای کمربند فضای سبز بهمساحت ۱۲۰۰ هکتار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیدرشید شجاعینژاد، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز از آغاز عملیات احیای طرح کمربند فضای سبز اهواز خبر داد و اظهار داشت: این پروژه شامل آبیاری، کاشت نهال و نگهداری از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز آغاز شده است.
وی با اشاره به پیشینه این طرح، افزود: عملیات پروژه کمربند سبز از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود که تاکنون به شرایط مطلوب نرسیده و مقرر شد سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز آن را احیا و به بهرهبرداری برساند.
شجاعینژاد با اشاره به وسعت این طرح، تصریح کرد: مساحت کمربند فضای سبز اهواز ۱۲۰۰ هکتار است که تاکنون عملیات کاشت نهال در ۸۵۰ هکتار آن صورت گرفته است و مابقی نیز در دست اقدام میباشد.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز، محدوده این طرح را از جاده حمیدیه تا جاده اندیمشک در اراضی فولیآباد عنوان کرد و گفت: این کمربند سبز، نقش مهمی در تعدیل آبوهوای شهر و افزایش سرانه فضای سبز اهواز ایفا خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت زیستمحیطی این پروژه، خاطرنشان کرد: این طرح در کاهش ریزگردها و بهبود کیفیت هوای شهر اهواز نقش کلیدی دارد و یکی از اولویتهای مدیریت شهری در راستای ارتقای سلامت عمومی محسوب میشود.
شجاعینژاد در خصوص منابع مالی این پروژه، اظهار داشت: برآورد اولیه پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که برنامهریزی و اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات آن انجام شده و امیدواریم با تخصیص بهموقع منابع، این طرح در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.