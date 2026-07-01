محور خور–طبس با توجه به وقوع طوفان شدید همراه با گرد و خاک و کاهش محسوس میدان دید تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیریت بحران فرمانداری شهرستان خوروبیابانک در اطلاعیه ای اعلام کرد به اطلاع هم‌وطنان می‌رساند، با توجه به وقوع طوفان شدید همراه با گرد و خاک و کاهش محسوس میدان دید در محور خور–طبس و به منظور حفظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، این محور مواصلاتی تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آن امکان پذیر نیست.

بر این اساس از رانندگان و مسافران درخواست می‌شود از سفر در این مسیر خودداری کرده و تا اعلام بازگشایی محور، از تردد در این جاده پرهیز کنند. همچنین، اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

بازگشایی مسیر پس از بهبود شرایط جوی و تأیید ایمنی دستگاه‌های مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.