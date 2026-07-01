استاندار کرمان: با افتتاح نهایی مراحل مختلف دهکده «امید و زندگی»، هیچ معتاد متجاهری در معرض دید مردم نخواهد بود و می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛محمدعلی طالبی با تاکید برضرب‌الاجل به فرمانداران برای ارائه برنامه مقابله با آسیب‌های مواد مخدر افزود: انتخاب کرمان به عنوان استان نمونه کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر، نتیجه تعامل، هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با بیان اینکه استان کرمان نیازمند برندسازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر است، افزود: هدف آن است که نام کرمان با اهتمام، جدیت و اقدامات موفق در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر شناخته شود و موفقیت‌های به‌دست‌آمده می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

استاندار کرمان دهکده «امید و زندگی» را نمادی از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نمایندگان استان در خانه ملت، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مختلف دانست و گفت: در طول یک سال و چند ماه اخیر، پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات این مجموعه انجام شده و حمایت‌های مالی و اجرایی مناسبی نیز از سوی بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های امنیتی استان تقویت شده، ایست و بازرسی‌ها توسعه یافته و امکانات لازم برای نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول فراهم شده است تا مأموریت‌های خود را با کیفیت بیشتری انجام دهند.

استاندار کرمان تأکید کرد: حضور معتادان متجاهر در سطح شهر می‌تواند موجب عادی‌سازی پدیده اعتیاد شود و بر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حوزه گردشگری استان تأثیر بگذارد، از این رو تکمیل و بهره‌برداری از دهکده «امید و زندگی» با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: استانداری آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه قضایی، تأمین مالی لازم را برای آغاز تدریجی ارائه خدمات این مجموعه انجام دهد تا روند تکمیل آن سرعت بگیرد.

طالبی همچنین تعیین تکلیف برنامه‌های مرتبط با پیشگیری، آموزش، درمان، مراکز تی‌سی و سایر حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر در جلسات دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره رویکردهای جدید این حوزه گفت: بررسی کشت برخی گیاهان دارویی مورد استفاده در تولید داروهای مرتبط با درمان اعتیاد (استحصال دارو از برخی گیاهان دارویی برای استفاده در حوزه درمان و مقابله با اعتیاد) در دستور کاراست و استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی می‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری و پیشتاز کشور باشد.

طالبی با تأکید بر راه‌اندازی ارودگاههای(کمپ‌های) ماده ۱۶ در جنوب استان، از فرمانداران خواست ، برنامه راهبردی خود در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر را برای وی ارسال کنند.