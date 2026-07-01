به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون تایباد گفت: ماموران گمرک مرزی دوغارون تایباد موفق به کشف ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد هنگام قاچاق از طریق این معبر زمینی به سمت کشور افغانستان شدند. این پول ها داخل یک دستگاه کامیون افغانستانی به صورت حرفه‌ای جاسازی شده بود.

گفته می شود یکی از دلایل کمبود اسکناس در بانک ها قاچاق آن در ماه های اخیر به افغانستان است.

اجرای آزمایشی طرح نظام ارجاع سلامت در فریمان، به‌ عنوان یکی از ۲۰ شهرستان منتخب کشور، در نشست مشترک مسئولان حوزه سلامت و مدیران شهرستان فریمان بررسی شد.

فرماندار فریمان گفت: انجام تعهد رایگان شدن درمان شهروندان، در قالب این طرح اَدای دین دولت به مردم است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بردسکن با اشاره به ظرفیت‌ های بی‌ نظیر معدنی بردسکن، اشتغال‌ زایی مستقیم و غیرمستقیم معادن را ۲۰ هزار نفر خواند و گفت: نقش معادن در توسعه زیرساخت‌ های عمرانی و اجتماعی شهرستان، کلیدی و مؤثر است.

سرویس‌ دهی ناوگان اتوبوسرانی و قطارشهری در کلانشهر مشهد در روز‌های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، همزمان با ایام بدرقه رهبر شهید، رایگان است.

شهردار مشهد گفت: در این ایام همه امکانات و تجهیزات حمل و نقل شهری برای انتقال عزاداران به محل مراسم وداع به کار گرفته می شود.

و رئیس سازمان هواپیمایی کشورگفت: ۱۵ تیر آسمان تهران و ۱۸ تیر آسمان مشهد به دلیل تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب بسته می‌ شود.