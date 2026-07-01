سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره پیامد‌های تهدید گستاخانه رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، تهدید «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم اسرائیل را درباره «آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب، مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد دانست.

در این نامه آمده است که تهدید علنی ترور ایشان، همچنین نقض بند (۱) «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» است که آمریکا آن را امضا کرده و مسوولیت آن، از جمله تضمین رعایت آن، را بر عهده دارد.

در این نامه با بیان اینکه چنین تهدیداتی، صرفا یک لفاظی نیست، آمده است: این بخشی از یک سیاست عمدی و سیستماتیک تروریسم دولتی است که مقامات ارشد دولتی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب اقدامات غیرقانونی تجاوز رژیم اسرائیل علیه ایران، از جمله ترور رهبر فقید ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، و دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی، که با مشارکت، هماهنگی و حمایت ایالات متحده انجام شده است، دنبال می‌شود.

در نامه ایران به سازمان ملل و شورای امنیت همچنین آمده است: چنین سیاستی نقضی فاحش منشور ملل متحد، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع تهدید یا توسل به زور، و نیز قواعد آمره حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

در این نامه بیان شده است: رژیم اسرائیل در جریان اقدامات تجاوزکارانه خود علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و نیز در فاصله ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶، به‌طور عمدی غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و اماکن فرهنگی را هدف قرار داد که در نتیجه آن، بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. از این‌رو، آخرین تهدید به ترور نیز باید در امتداد همان سیاست غیرقانونی تروریسم دولتی و تجاوز مجرمانه ارزیابی شود.

در این نامه همچنین آمده است که هدف قرار دادن عمدی مقامات ارشد یک کشور عضو مستقل سازمان ملل، نقض آشکار منشور این نهاد، قوانین بین‌المللی حقوق بشر - به ویژه حق حیات - و نیز قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

در نامه ایران به سازمان ملل تاکید شده است: متاسفانه، عدم انجام مسوولیت‌های شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل، فضای بی کیفری و مصونیت از مجازات را تقویت کرده و رژیم اسرائیل را به عادی‌سازی تروریسم دولتی گستاخ‌تر کرده است که چنین مصونیتی، سابقه‌ای بسیار خطرناک ایجاد می‌کند و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران این اظهارات تهدیدآمیز و شرم‌آور را به‌طور قاطع محکوم می‌کند و رژیم اسرائیل را مسول کامل تمامی پیامد‌های ناشی از هرگونه اقدام تجاوزکارانه یا رفتار غیرقانونی دیگری که در پی چنین تهدید‌هایی صورت گیرد، می‌داند.

ایران در نامه خود هشدار داده است: هرگونه محاسبه نادرست یا اقدام خصمانه از سوی رژیم اسرائیل، با پاسخی قاطع و فوری مواجه خواهد شد و مسوولیت تمامی پیامد‌های آن صرفا بر عهده همان رژیم خواهد بود.

در بخش دیگر از نامه اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تاکید کرده و این حق را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم و متناسب به‌منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی و مردم خود در برابر هرگونه حمله مسلحانه یا هرگونه تهدید یا توسل غیرقانونی به زور محفوظ می‌دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنان کاملا آماده است تا در صورت لزوم، این حق را با قاطعیت و عزم راسخ اعمال کند.

در بخش پایانی نامه ایران به سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که هرگونه تهدید یا اقدام ترور علیه مقامات یا رهبران دولتی را به عنوان نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به صراحت محکوم کند.

ایران همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است: پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری تمامی افرادی را که چنین اقداماتی را طراحی، تصویب، تسهیل، حمایت یا اجرا می‌کنند، تضمین کند؛ و رژیم اسرائیل را ملزم سازد به تعهدات خود ذیل منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبند باشد و فورا به اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی و سایر نقض‌های فاحش خود علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهد.

ایران همچنین از شورای امنیت و سازمان ملل خواسته است این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل دستورکار شماره ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون» ثبت و توزیع شود.