به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان چالدران با محوریت بررسی روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید این شهرستان امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این جلسه مسائل و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان چالدران، موانع پیش‌روی تولید و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

همچنین در این جلسه از آغاز فعالیت سه معدن بزرگ مس و طلا در شهرستان چالدران خبر داده شد که این اقدام گامی مهم در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.

در پایان این جلسه نیز درخصوص تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی شن و ماسه، تصمیات مثبتی اتخاذ شد.

معادن مس ایران، پلی‌متال عرفات و فرآوری طلای دیلک‌وردی سه پروژه مهم معدنی هستند که با آغاز فعالیت خود، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه چالدران ایفا خواهند کرد.