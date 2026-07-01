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باحضور استاندار آذربایجانغربی در شورای اداری شهرستان چالدران روند سرمایهگذاری و راهکارهای رفع موانع تولید بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان چالدران با محوریت بررسی روند سرمایهگذاری و رفع موانع تولید این شهرستان امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
در این جلسه مسائل و ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستان چالدران، موانع پیشروی تولید و راهکارهای تسریع در اجرای طرحهای اقتصادی و توسعهای مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
همچنین در این جلسه از آغاز فعالیت سه معدن بزرگ مس و طلا در شهرستان چالدران خبر داده شد که این اقدام گامی مهم در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.
در پایان این جلسه نیز درخصوص تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی شن و ماسه، تصمیات مثبتی اتخاذ شد.
معادن مس ایران، پلیمتال عرفات و فرآوری طلای دیلکوردی سه پروژه مهم معدنی هستند که با آغاز فعالیت خود، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه چالدران ایفا خواهند کرد.