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اجتماعات مردمی و حال و هوای دلتنگی برای رهبر مجاهد شهید

با نزدیک شدن به مراسم تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب، تجمعات مردمی حال و هوای خاصی گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰- ۲۱:۳۰
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، میدان داری ، اتحاد و همدلی ، تبعیت از رهبری
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