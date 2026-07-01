رئیس سازمان بهزیستی کشور، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، عمرانی و اشتغال‌زایی در شهرستان شادگان خبر داد و گفت: بخش قابل‌توجهی از مطالبات مددجویان، معلولان و زنان سرپرست خانوار این شهرستان محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید جواد حسینی چهارشنبه در جریان بازدید از شادگان، با اشاره به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های این شهرستان، اظهار کرد: تصمیمات مهمی برای ارتقای خدمات بهزیستی و بهبود وضعیت مددجویان شادگان اتخاذ شد که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه خدمات اجتماعی و حمایتی این شهرستان باشد.

وی از برنامه‌ریزی برای احداث یک مرکز جامع خدمات توانبخشی در مجاورت اداره بهزیستی شادگان خبر داد و افزود: مقرر شد اقدامات لازم برای تامین مجوزها، تجهیزات و زمین مورد نیاز انجام شود و در صورت امکان، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز برای تکمیل این پروژه استفاده شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از هشت هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی شادگان در انتظار دریافت خدمات قرار دارد، گفت: با تامین اعتبارات لازم، تمامی این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و صف انتظار خدمات به صفر خواهد رسید.

حسینی همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری و بخشی از زنان سرپرست خانوار شهری در قالب بیمه رایگان خبر داد و ادامه داد: این اقدام گامی مهم در حمایت از این قشر است.

وی بیان کرد: بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش بهزیستی که عمدتا از خانواده‌های دارای معلول یا زنان سرپرست خانوار هستند، از کمک‌هزینه تحصیلی بهره‌مند خواهند شد تا زمینه ادامه تحصیل و ارتقای علمی آنان فراهم شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی گفت: برای سال ۱۴۰۵، ایجاد ۸۰ فرصت شغلی برای مددجویان شادگان هدف‌گذاری شده است که از طریق پرداخت تسهیلات و اجرای برنامه‌های هدایت شغلی محقق خواهد شد.

وی از تکمیل و واگذاری حداقل ۱۲۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان و افراد دارای معلولیت شادگان خبر داد و افزود: این واحدها، در کنار ۹۹ واحد مسکونی آماده تحویل، نقش مهمی در خانه‌دار شدن جامعه هدف بهزیستی خواهند داشت.

رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اهدای جهیزیه به ۴۳ نفر از مددجویان و افراد دارای معلولیت در شادگان خبر داد و گفت: تا پایان ماه جاری و همزمان با هفته بهزیستی، جهیزیه‌ها تحویل داده خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت خدمات اورژانس اجتماعی در شادگان اظهار کرد: با توجه به نیاز این شهرستان، یک دستگاه آمبولانس اورژانس اجتماعی تا پایان ماه جاری به شادگان اختصاص خواهد یافت تا خدمات تخصصی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی با کیفیت بیشتری ارائه شود.

حسینی از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به درمان مددجویان و افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: با دستور مسئولان مربوطه، تلاش خواهیم کرد این اعتبار افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز‌های درمانی جامعه هدف در شهرستان شادگان باشد.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع است.