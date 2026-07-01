به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، بر اهمیت حضور حماسی مردم در این رویداد ملی تأکید کرد.

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در استان قزوین با بیان اینکه «در این رویداد حماسی و شکوهمند، چشمان دوستان و دشمنان به قاب تلویزیون‌ها دوخته شده است»، افزود: هرچه این حضور باشکوه‌تر باشد، قطعاً اقتدار کشور و نظام ما بیشتر خواهد شد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: همگان از عمق پیوند و ارتباطی که میان امت و امام وجود دارد، آگاه‌تر خواهند شد و این قوت قطعاً به نفع ما و مردم ما و کشور ما خواهد بود.