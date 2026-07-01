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کلید نظم منطقه در دست ایران

تلاش‌های شکست خورده آمریکا برای کند کردن تیغ برنده قدرت ایران و اعمال حاکمیتی که تغییر دهنده نظم منطقه‌ای شده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰- ۲۱:۴۳
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برچسب ها: تنگه هرمز ، ترامپ ، آمریکا ، جنگ علیه ایران ، آتش بس
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